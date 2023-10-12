Rekabet Kurumu 4 yılda 10,4 milyar liralık ceza kesti

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kurumun son 4 yılda 10,4 milyar liralık para cezası kestiğini bildirdi. Küle, "Gerek dijital gerekse de pek çok farklı sektördeki ihlale müdahale edilmiş ve bu ihlallere yönelik hedef odaklı tedbirler alınmıştır" dedi. Çok sayıda ilk inceleme, ön araştırma ve soruşturma yaptıklarını, e-Pazaryeri platformları ve çevrim içi reklamcılık alanlarında sektör incelemelerini tamamladıklarını anımsatan Küle, Mobil Ekosistem Sektör Araştırma Raporu'nun çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi. Orta Vadeli Program'da da yer alan dijital platformlara yönelik yasal düzenlemenin raporlama çalışmalarını bitirdiklerini kaydeden Küle, "Rekabetin sağlıklı şekilde işleyebilmesi ve rekabet ihlallerinin önüne geçilmesi için cezai yaptırımlar kaçınılmaz" diye konuştu.