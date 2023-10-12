Toplam ciro ağustosta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun ağustosta yıllık yüzde 69 arttığını açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ağustos ayında yıllık yüzde 69 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 55,5, inşaat ciro endeksi yüzde 106,3, ticaret ciro endeksi yüzde 75,8, hizmet ciro endeksi yüzde 65,4 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ağustos ayında aylık yüzde 2,3 arttı.