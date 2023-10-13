Açık işlere acilen eleman aranıyor

İş Kurumu'nun "Açık İş İstatistikleri Araştırması"nın sonuçlarına göre 272 bin 419 açık iş tespit tespit edildi. Açık iş sayısı bir önceki yılın aynı döneminde göre (2022 üçüncü çeyrek 210 bin 419) kıyasla yüzde 29.3 oranında artış gösterdi. Açık iş oranının en yüksek olduğu sektörlerin başında "Bilgi ve İletişim", "İnşaat" ve "İmalat" sektörleri geliyor.

17 BİN İŞLETMEYLE GÖRÜŞÜLDÜ

EN fazla işçi talep eden sektörler ile en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuç raporu yayımlandı. Açık iş oranın en yüksek olduğu mesleklerin başında ise silahsız özel güvenlik görevlisi, garson ve paketleme işçisi meslekleri yer aldı. İŞKUR'un yaklaşık 17 bin işletme ile görüşerek gerçekleştirdiği araştırmaya göre, bu yılın üçüncü çeyreği itibariyle en yüksek açık iş oranı yüzde 2.7 ile bilgi ve iletişim sektörünü inşaat, imalat sektörü izledi. Güvenlikçi, garson, paketleme işçisini alço dekorasyoncusu, satış danışmanı, temizlik görevlisi, makineci, konfeksiyon işçisi meslekleri takip etti. İmalat sektöründe 100 bin 549, inşaat sektöründe 54 bin 365 kişilik açık iş belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayanların istihdama katılımını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi. Bakan Işıkhan, "Temel hedefimiz istihdamı güçlendirmek. İstihdamı güçlendirip harekete geçiremediğimiz takdirde işsizlikle mücadele edemeyiz. Bu açıdan İŞKUR'umuzun çalışmaları çok önemli" ifadelerini kullandı.