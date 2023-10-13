Araca konulan yanlış yakıt tazminat ödetti

İzmir 8'inci Tüketici Mahkemesi, mazotla çalışan otomobile benzin doldurulması sebebiyle, sürücünün aracında meydana gelen zararın, akaryakıt firması tarafından ödenmesine karar verdi. 17 Ekim 2021'de, Batman'dan İzmir'e gelen S.A., Pozantı'da, akaryakıt istasyonunda otomobiline mazot almak için durdu. Akaryakıt görevlisi, S.A.'nın otomobilinin deposuna mazot yerine 12 litre benzin doldurdu. Dolum işleminin sona ermesinin ardından S.A. yola çıktı ancak birkaç kilometre sonra araçta arıza meydana geldi.