Aydın’daki en büyük üçüncü işveren İŞKUR

Aydın'da çalışmalarını sürdüren İŞKUR, Toplum Yararına Program kapsamında çeşitli kamu kurumlarında istihdam ettiği bin 169 kişi ile ilin en büyük üçüncü işvereni oldu. İstihdamın artmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Aydın İŞKUR, Aydınlıları iş sahibi yapmaya devam ediyor.

TOPLUM YARARINA

Aydın İŞKUR; toplum yararına program kapsamında bin 169 kişiye iş bularak kentin en büyük 3'üncü işvereni konumuna geldi. İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, kurumun kentin en büyük yatırımcılarından biri haline geldiğini belirterek, "Kurumumuz tarafından ilimizde kamu kurumlarının temizlik, alt yapı, bakım ve çevre düzenlenmesi işleri için Toplum Yararına Program kapsamında Bin 169 kişilik alım gerçekleştirildi. Toplum Yararına Programda engelliler, kadınlar, gelir durumu düşük vatandaşlarımız öncelikli olarak değerlendirilmiş ve açılan programlara 217 milyon 212 bin 624 Liralık bütçe tahsis edildi. İŞKUR Aydın'ın hem büyük yatırımcılarından biri olmuş hem de 3.büyük işvereni haline geldi" dedi.