Çameli’nin yüzde 60’ı doğalgaza kavuşturuldu

Denizli'nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yerli ve milli imkanlarla yapılan çalışmalar sonucunda ilçenin yüzde 60'ının doğalgaza kavuşturulduğunu belirtti. Yerli ve milli imkanlarla yapılan çalışmalar sonucunda, ilçenin yüzde 60'ı doğalgaza kavuşturuldu. Başkan Arslan, "Hemşehrilerimizin doğalgaz kullanmasını sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. İlçe merkezinde doğalgaz dağıtım hattı geçirilen yerlerdeyse Denizli Büyükşehir ve Çameli Belediyesi tarafından hızlı bir şekilde tamirat çalışmalarımız bölge bölge tamamlanarak devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ederiz" dedi.