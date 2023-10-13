  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Çameli’nin yüzde 60’ı doğalgaza kavuşturuldu

Çameli’nin yüzde 60’ı doğalgaza kavuşturuldu

SEBAHATTİN ALP
Çameli’nin yüzde 60’ı doğalgaza kavuşturuldu

Denizli'nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yerli ve milli imkanlarla yapılan çalışmalar sonucunda ilçenin yüzde 60'ının doğalgaza kavuşturulduğunu belirtti. Yerli ve milli imkanlarla yapılan çalışmalar sonucunda, ilçenin yüzde 60'ı doğalgaza kavuşturuldu. Başkan Arslan, "Hemşehrilerimizin doğalgaz kullanmasını sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. İlçe merkezinde doğalgaz dağıtım hattı geçirilen yerlerdeyse Denizli Büyükşehir ve Çameli Belediyesi tarafından hızlı bir şekilde tamirat çalışmalarımız bölge bölge tamamlanarak devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ederiz" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA