Dev yolcu gemilerinin rotası Türkiye oldu

Uluslararası kruvaziyer gemi işletmeleri İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalardan sonra rotalarını Marmaris, Bodrum, Kuşadası ve Alanya limanları ile İstanbul'daki kruvaziyer limanlarına çevirdi. Önümüzdeki iki ay Türk limanlarına İsrail rotası iptal edilen gemilerle 70-80 bin yolcu gelmesi bekleniyor. Dün İsrail'in Haifa Limanı'na gidecek olan dev yolcu gemisi Malta Bayraklı Mein Schiff 5, 2 bin 588 yolcusu ve 930 mürettabatı ile Marmaris Liman İşletmesi Gümrüklü Limanı'na demir attı. 294 metre uzunluğundaki 36 metre enindeki dev yolcu gemisi yolcularından bazıları limandan çıkarak, kendilerini bekleyen tur otobüslerine binip, Dalyan ve turistik mahalle turlarına çıkarken bazıları da ilçe merkezinde ve yat limanında gezintiye çıktı.