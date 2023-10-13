Devlet kadın girişimci ve ihracatçının yanında

İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nden iki yıl önce mezun olan Ayşe Sude Nalbant, Denizli'de tekstil atölyesi işleten annesi Ayşe Nalbant'ın yanında iken çocukluğunda ilgi duyduğu dikişi, mesleğe dönüştürmeye karar verdi. Nalbant, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurdu. Aldığı makine desteğiyle tekstil atölyesi açan Nalbant'ın ürettiği pijama ve eşofmanlar bir firma üzerinden Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya gönderiliyor. Genç girişimci, e-ticaret üzerinden de ürünlerini iç pazara sunuyor.

KOSGEB DESTEĞİ ALDI

Girişimci Ayşe Sude Nalbant, ailesinin sermaye desteğinin yanında KOSGEB'e başvurduğunu, 2021 yılında 170 bin lira hibe destek aldığını söyledi. Moda ve tekstile ilgi duyduğunu ifade eden Nalbant, "Denizlili olduğum için orada herkes tekstille uğraşır. Annemin kendi tekstil işletmesi vardı. Dikişe merakım da oradan ortaya çıktı. Mezun olduktan sonra girişimcilik belgelerimi aldım. KOSGEB'te 170 bin lira makine teçhizat desteği sağladı. Ailemin de sermaye desteğiyle tekstil işine başladım" dedi.

AVRUPA'YA GÖNDERİYOR

Dış giyim üzerine atölyesinde pijama eşofman üretildiğini belirten Nalbant, şunları söyledi: "Üretimde kullandığımız kumaşları İstanbul'dan tedarik ediyorum. Şuan şirketimiz bünyesinde 27 kişiye istihdam sağlıyorum. Tekstil ürünlerimizi Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya gönderiyoruz. İç pazarda da e-ticaret ile ürünlerimi pazarlıyorum. Yurtdışında şirket açarak kendi markamız ile ürünümü aracısız olarak satmak istiyorum."

KADIN İSTERSE BAŞARIR

Nalbant, "Planlayıp bir işin başına geçtikten sonra yapılamayacak bir iş yok. Kadınlar ekonomik özgürlükleri ve kendi ayaklarının üzerinde durabilmeleri için girişimci olmalarını tavsiye ederim. Kadın isterse her şeyi başarır" diyerek kadınlara girişimcilik için cesaretli olma tavsiyesinde bulundu.

ÖZEL HABER