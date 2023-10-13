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Haberler Ekonomi Dış tıcaret açığı yüzde 48 azaldı

Dış tıcaret açığı yüzde 48 azaldı

HABER MERKEZİ
Dış tıcaret açığı yüzde 48 azaldı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Eylül ayında Bakanlığımız geçici dış ticaret istatistikleri kapsamında dış ticaret açığımız aylık yüzde 42,4 oranında, yıllık ise yüzde 48,1 oranında azalarak 5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre; bir önceki yılın ağustos ayında 2,8 milyar dolar, 2023 yılı Temmuz ayında 5,5 milyar dolar olan cari işlemler açığı yıllık yüzde 77,5 oranında, aylık ise yüzde 88,8 oranında düşüşle, bu yıl ağustos ayında 619 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6,1 milyar dolar ile yılın en yüksek fazlasını vermiştir. Ağustos ayı itibariyle 12 aylık cari işlemler açığı 59,1 milyar dolardan 57 milyar dolara gerilemiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise son 12 aylık toplamda 37,5 milyar dolar fazla verilmiştir" diye konuştu.
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