Pınar lezzetleri tam not aldı

YAŞAR Topluluğu markalarından Pınar, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Anuga Gıda ve İçecek Fuarı'na katılarak ilgi odağı oldu. Toplam 201 ülkeden 170 bine yakın katılımcının yer aldığı Anuga Gıda ve İçecek Fuarı'nda Pınar, ödüllü lezzetleriyle yer alarak katılımcılardan tam not aldı. Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı "Anuga Fuarı'nda Avrupa'nın dışında Uzak Doğu ülkeleri, Kanada, Makedonya, Bosna ve Afrika kıtasından gelen ziyaretçilerle bir araya gelerek, yeni ticari bağlantılarımızın ilk adımlarını attık" ifadelerini kullandı.