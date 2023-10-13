  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Pınar lezzetleri tam not aldı

Pınar lezzetleri tam not aldı

HABER MERKEZİ
Pınar lezzetleri tam not aldı
YAŞAR Topluluğu markalarından Pınar, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Anuga Gıda ve İçecek Fuarı'na katılarak ilgi odağı oldu. Toplam 201 ülkeden 170 bine yakın katılımcının yer aldığı Anuga Gıda ve İçecek Fuarı'nda Pınar, ödüllü lezzetleriyle yer alarak katılımcılardan tam not aldı. Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı "Anuga Fuarı'nda Avrupa'nın dışında Uzak Doğu ülkeleri, Kanada, Makedonya, Bosna ve Afrika kıtasından gelen ziyaretçilerle bir araya gelerek, yeni ticari bağlantılarımızın ilk adımlarını attık" ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA