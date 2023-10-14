Esnaf ve sanatkarların sorunları masaya yatırıldı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener'i, İzmirli oda başkan ve yöneticileriyle buluşturdu. İESOB Konferans Salonu'nda düzenlenen "Esnaf ve Sanatkarların Sorunları ve Çözüm Önerileri" toplantısına oda yöneticileri büyük ilgi gösterdi.

HER KONU TEK TEK DİNLENDİ

Toplantıda İESOB Başkanı Yalçın Ata, esnaf kesiminin sıkıntılarını ve beklentilerini dile getirirken, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın toplantı sonunda söz alan oda başkanlarının sorunlarını tek tek not etmesi dikkatlerden kaçmadı. Gürcan ve Şener'e esnaf sanatkarların sorunlarını ve İESOB'nin geliştirdiği çözüm önerilerini içeren birer kitap veren Birlik Başkanı Ata, ayrıca günün anısına Ahi Sancağı da takdim etti. Ticaret bakan Yardımcısı Gürcan, toplantının ardından İESOB'nin hazırladığı eğitim tesislerini ve stüdyoları gezerek incelemelerde de bulundu. Saha çalışmalarıyla esnaf sanatkarların nabzını tuttuklarını belirten İESOB Başkanı Yalçın Ata, Meclis gündemindeki AVM yasasının güncellenmesi ve Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik gün sayısındaki dengesizliklerin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

AVM YASASINA GÜNCELLEME

AVM ve hipermarketlerin haksız rekabet uyguladıklarını ifade eden Ata, "Hipermarketlerin sokak aralarına kadar giren şubeleri nedeniyle esnaf kesimi büyük iş kaybına uğruyor. 3 harfli zincir marketlerin satmadığı ürün kalmadı. Piyasayı manipüle ederek enflasyonu da tetikliyorlar. Zincir mağazalar ile ilgili yasanın acilen güncellenmesi lazım. Özellikle satacakları ürünler, çalışma saatleri ve hafta tatili konusunda yapılacak düzenlemeler öncelikli talebimizdir" dedi. Esnafın genel sorunlarını da dile getiren Ata, "E-ticaret ve yemek kartı ödeme sistemlerindeki yüksek komisyon oranları esnafın canını yakıyor. Gıda sektöründe hammadde girdisinde KDV oranı yüzde 1 iken perakende satışta KDV oranının yüzde 10 olması üyelerimizi mağdur ediyor. Çırak ve kalfa bulamıyoruz. Çıraklık eğitiminin özendirilmesi, eğitim sisteminin bu şekilde tasarlanması gerekmekte. Emeklilik için diğer sigortalılar 7200 iş günü ile emekli olabilirken Bağ- Kur sigortalısında 9000 iş günü aranması adil değildir. Kısmi ihya, kadın esnafın sigorta primlerine devlet desteği, çırakların staj sürelerinin emekliliğe sayılması sosyal güvenlik alanındaki beklentilerimizdir. Şoför esnafına indirimli akaryakıt imkanı sağlanması ve araçlarında ÖTV indirimi taleplerimiz de bulunmaktadır" diye konuştu. Yaklaşan yerel seçimlere de işaret eden Ata, oda yöneticilerine yeniden belediye meclis üyeliği hakkının verilmesini gerektiğini söyledi.

"ESNAFI DESTEKLİYORUZ"

Esnaf ve sanatkarların ülke ekonomisi için önemine değinen Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise, "Çözüm noktasında elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz" dedi. Gürcan, "Esnaf ve sanatkâr teşkilatımız ayrıca milli birliğimize katkıları ile de milletimizin gönlünde yer edinmiş bir kesimdir. Devletimiz esnaf camiasını zorlu süreçlerde yalnız bırakmamıştır. Gelir Kaybı Desteği ile Kira Desteği kapsamında Türkiye genelinde 4,6 milyar lirayı aşan tutarda hibe desteği verdik. Bu desteğin yaklaşık 250 milyon liralık bölümünü ise İzmir ilimizde kullandık. Esnafa kredi ve kefalet kooperatifleri vasıtasıyla uygun geri ödemeli krediler sağlıyoruz. İzmir'de 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle; yıl içinde yaklaşık 9 milyar 606 milyon lira kredi desteği verildi" şeklinde konuştu.