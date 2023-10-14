İkinci el otoda fiyatlar geriledi

Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satış sayısı, eylül ayında ağustosa göre yaklaşık yüzde 12 artarak 141 bin 508 oldu, araç fiyatları yüzde 2,59 geriledi. Eylülde bir önceki aya kıyasla 17 bin 829 adet, Eylül 2022'ye göre de 36 bin 207 adet daha fazla kurumsal ilan yayınlandı.

EN ÇOK DİZEL ARAÇ SATILDI

Eylül ayında yayınlanan 378 bin 274 kurumsal ilandaki araçların yüzde 37'sinin (141 bin 508 adet) satışı yapıldı. Satışlar ağustos ayına göre yüzde 12, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 4 arttı. Yılın ocak-eylül döneminde ise 2022'nin aynı döneme göre satış sayısında yüzde 12 artış gerçekleşti. Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay en yüksek pay 85 bin 17 adetlik satışla dizel otomobillerin oldu. Dizel otomobilleri, 49 bin 152 satışla benzinli ve 3 bin 400 satışla oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 3 bin 139, ikinci el elektrikli otomobil satış sayısı 800 oldu.