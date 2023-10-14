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İlk kez evlenecek gençlere fırsat

HABER MERKEZİ
İlk kez evlenecek gençlere fırsat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Bankası için çalışmalarda son aşamaya gelindi. Evlenecek genç çiftlere verilecek 150 bin liralık faizsiz kredi için yaş sınırı belirlendi. 18-25 yaş arası gençler evlilik kredisinden yararlanabilecek. Pilot bölge olarak da deprem bölgesi seçildi.

MADENLERDEN KAYNAK

Aile ve Gençlik Bankası'nın en önemli başlığı da yeni evlenecek gençlere verilecek kredi olacak. Yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlanacak. Uygulamada yaş aralığı da belirlendi. 150 bin liralık kredi 18-25 yaş arasında ilk kez evlenecek çiftlere verilecek. Kredi verilecek gençlerin ekonomik durumuna bakılacak. Gelir tespiti henüz netleşmeyen sayının altında kalanlara yapılacak. Uygulamada pilot bölge olarak da 6 Şubat depreminden etkilenen 11 il seçildi. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar yalnızca deprem bölgesindeki yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi verilecek. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri ilk olarak Karadeniz'de bulunan gaz ve keşfedilen petrol kuyularından karşılanacaktı. Son yapılan çalışmalara göre bankanın gelir kapsamı da genişledi. Tüm yer altı madenlerinden elde edilen gelirin bir kısmı ile banka finanse edilecek.

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