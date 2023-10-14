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Haberler Ekonomi Köy evleri çelikten yapılacak

Köy evleri çelikten yapılacak

HABER MERKEZİ
Köy evleri çelikten yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerdeki afet konutlarının ve köy evlerinin yapımını sürdürüyor. Köy evlerinin hafif çelikten yapılacak olması, afetzede vatandaşları memnun etti.

'GURURUMUZ OLDU'

Geçtiğimiz cuma günü 'Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda tavsiyeleri dikkate alarak köy evlerinin hafif çelikten yapılacağını dile getiren Bakan Özhaseki, afetzede vatandaşların köy evlerinin çelikten yapılacak olmasından duydukları memnuniyeti anlatan bir videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Mehmet Özhaseki, "Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız. Deprem bölgesinde yapımını tamamlayıp teslim ettiklerimiz ve yapımına başladıklarımızla birlikte toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceğiz. İleri yapı teknolojisi kullanarak hafif çelikten depreme dayanıklı inşa edeceğimiz 100 bin köy evimizin duyurusu vatandaşlarımızın da yüzünü güldürdü. Onların memnuniyeti bizim de gururumuz oldu. Bir kısmını ahırlı olarak inşa edeceğimiz köy evlerimizi inşallah en kısa sürede tamamlayıp afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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