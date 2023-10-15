Sahte konut fotoğrafına bakanlıktan para cezası

KONUT ve araçta fahiş fiyatlara savaş açan Ticaret Bakanlığı, bir yandan da sahte gayrimenkul ilanları ile vatandaşları dolandırmaya çalışan emlakçılara karşı harekete geçti. 5 farklı gayrimenkul firması hakkında yapılan şikayetlerde, ilanların görsellerinde firmaların ellerinde olmayan konutları kullandığı iddia edildi. İnceleme sonucu alınan kararlara göre bir gayrime nkul firması, satışı yapılan bir daireyi satıştaymış gibi ilanda tutmaya devam etti. Kurul, yaptığı tespitler sonucunda, 5 firmaya aldatıcı beyanlarda bulunulduğu ve rekabete aykırı hareket edildiği gerekçesiyle 115'er bin TL para ve reklam durdurma cezası uyguladı.