Türkiye’nin milli geliri 1 trilyon doları geçecek

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği (KONSİAD) ile İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bu yıl milli gelirimiz 1 trilyon doları geçecek, geçen yıl 906 milyar dolardı ve 10 bin 659 dolar kişi başı milli gelirimizdi 11 bin doları aşmasını bekliyoruz. Bu sene 50 milyar doların üzerinde bir turizm geliri, 55 milyonun üzerinde bir turist sayısına ulaşacağız. 2030'da 100 milyar dolar turizm geliri, 100 milyon turist hedefimiz olacak. Hizmetler sektöründe bu yıl 100 milyar dolar geliri aşacağız. Böylece toplamda 355 milyar dolar bir döviz gelirine ulaşacağız" dedi.