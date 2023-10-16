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Enerji sektörüne 27 milyarlık doğrudan yatırım

HABER MERKEZİ
Enerji sektörüne 27 milyarlık doğrudan yatırım

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enerji bağımlılığını azaltma adımlarını ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin karbon vergilerine karşı yeşil dönüşüm stratejisini açıkladı.

İMKANLAR ARTIRILACAK

BAKAN Şimşek, Avrupa'nın yakında uygulamaya başlayacağı korbon vergisinden sanayicileri korumak için yeşil dönüşümü öncelikli bir alan olarak belirlediklerini söyledi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki 50.7 milyar dolarlık anlaşmanın 27 milyar doları yenilenebilir enerji sektörüne doğrudan yatırım olarak aktarılacak. Yeşil dönüşüme yönelik finansman imkânları da artırılacak. Sürdürülebilir finans konusundaki kurumsal kapasite artırılarak yeşil finansman ekosistemi geliştirilecek. Sınırda karbon düzenleme mekanizması, enerji depolama, hidrojen ve karbon yakalama, Enerji sektörüne 27 milyarlık dogrudan yatırım kullama gibi teknolojilerin geliştirilmesine yönelik araştırma, yenilik faaliyetleri desteklenecek.

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