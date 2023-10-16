Manisa’dan 60 milyon dolarlık zeytin ihracatı

ÜLKEMİZİN en önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Manisa'da 2023 yılının ilk 9 ayında ihracat 50 milyon doları geçti. Böylece yılın bitmesine 3 ay kalmasına rağmen 2022 yılı geride bırakılmış oldu. İhracat bu şekilde devam ederse 2023 yılı ihracatı 60 milyon doları bulabilecek. Birçok ülkenin sofralarını Manisa'nın zeytin ve zeytinyağı süslüyor. 23 milyon fazla veren ağaç ve 4 milyondan fazla meyve vermeyen ağaç olmak üzer yaklaşık 28 milyon zeytin ağacıyla ülkemizde ilk sırada yer alan Manisa'da zeytin ve zeytinyağı ihracatı yüzleri güldürüyor. Özellikle son dönemde zeytin ve zeytinyağının sağlık açısından faydaların artmasıyla özellikle yurt dışından Manisa'da üretilen zeytin ve zeytinyağına talep arttı.