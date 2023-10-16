Tarım Kredi’den büyük indirim kampanyası

TARIM Kredi Kooperatifi marketleri, temel ihtiyaç ile temizlik ürünlerini kapsayan yüzde 50'ye varan indirime gidiyor. İndirim kampanyası bugün başlayıp 2 Kasım'a kadar devam edecek.

3 BİNİ AŞKIN MAĞAZA

81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak. İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak. Ayrıca marketlerde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.