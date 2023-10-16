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Haberler Ekonomi Tarım Kredi’den büyük indirim kampanyası

Tarım Kredi’den büyük indirim kampanyası

HABER MERKEZİ
Tarım Kredi’den büyük indirim kampanyası

TARIM Kredi Kooperatifi marketleri, temel ihtiyaç ile temizlik ürünlerini kapsayan yüzde 50'ye varan indirime gidiyor. İndirim kampanyası bugün başlayıp 2 Kasım'a kadar devam edecek.

3 BİNİ AŞKIN MAĞAZA

81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak. İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak. Ayrıca marketlerde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.

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