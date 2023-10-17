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Haberler Ekonomi Çifte fatura düzenleyen sigara firmalarına ceza

Çifte fatura düzenleyen sigara firmalarına ceza

HABER MERKEZİ
Çifte fatura düzenleyen sigara firmalarına ceza
Ticaret Bakanlığı, çifte fatura düzenlediği tespit edilen sigara firmalarına 215 milyon lira ek vergi tahakkuku ve buna bağlı idari para cezası uygulandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, haksız rekabete konu olabilecek fiillerle birlikte, serbest piyasa mekanizmasını sekteye uğratması muhtemel her türlü legal olmayan girişimlere karşı incelemelerin ve soruşturmaların titizlikle devam ettiği belirtildi. Bakanlık müfettişlerince sigara sektörü ile ilgili yapılan inceleme ve soruşturmalar kapsamında, sigara firmalarına 215 milyon lira ek vergi tahakkuku ve buna bağlı idari para cezası uygulandığına işaret edilen açıklamada, devletin ekonomi politikalarını etkili şekilde uygulamak için çalışmaların aralıksız süreceği kaydedildi.
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