Halkın isteğiyle Tire’ye Tarım Kredi Kooperatifi

İzmir'in Tire ilçesinde, vatandaşların yoğun isteği üzerine 'Tarım Kredi Kooperatifi' marketi açılması kararlaştırıldı. Kooperatifin İzmir Bölge Birliği Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Atmaca, "Kent merkezinde en az 200 metre kare boyutlarında uygun bir işyeri arıyoruz. En kısa sürede marketimizi tüketiciyle buluşturmak istiyoruz" dedi. Tarım Kredi Kooperatifi'nin büyük bir aile olduğunu kaydeden Atmaca, "Hem çiftçimizin, hem halkımızın yanında olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını uygun fiyat aralıklarında karşılayacağı marketimiz inşallah çok yakında Tirelilerle buluşacak" diye konuştu.