Konut satışları Eylül ayında yüzde 9,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2023 yılı Eylül ayı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye'de bir önceki yılın aynı ayına göre satışlar yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu. Konut satışında İstanbul 15 bin 247 ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 9 bin 48 ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 476 ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.

EN ÇOK RUSLAR SATIN ALDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları da yüzde 50,2 azalış göstererek 8 bin 446 oldu. Yabancılara yapılan satışlar ise yüzde 42 azalarak 2 bin 930 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,9 oldu. Bu kategoride ilk sırayı bin 7 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 978 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile Mersin izledi. Eylül ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 722 konut satın aldı. 327 konut İran, 191 konut Irak ve 148 konut ile Almanya vatandaşları listede ilk 4'te yer aldı.