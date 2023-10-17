Kuru incirde tarihi rekor

Aydın'ın milli meyvesi kuru incirde 2022-2023 döneminde ihracat rekoru kırıldı. 73 bin 388 ton kuru incir ile 109 ülkeye 260 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İlk ihraç edilen kuru incirlerin 3,6 milyon dolarlık kısmı Fransa'ya giderken, Almanya'ya 2,5 milyon dolarlık, İtalya'ya 2 milyon dolarlık kuru incirin yola çıktığı belirtildi. Kuru incir ihracatındaki döviz girdi performansının, 2018 yılındaki 278 milyon dolarlık kuru incir ihracatından sonra en çok döviz kazanılan ikinci sezon olduğu belirtildi.