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Haberler Ekonomi Tekstil sektörü İzmir’de buluşuyor

Tekstil sektörü İzmir’de buluşuyor

HABER MERKEZİ
Tekstil sektörü İzmir’de buluşuyor
Hazır giyim sektörünün dev buluşması Fashion Prime 6. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, bugün fuarizmir'de başladı. Moda ve hazır giyim sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünleri üreten ve bu ürünlerin ticaretini yapan tedarikçiler, bir araya getiren Fashion Prime Fuarı, sektöre güçlü bir ticaret kapısı açacak. Fuar, Uluslararası Türkiye Tekstil Bienali kapsamında düzenlenecek "sürdürülebilir tekstil" temasıyla iklim değişikliği ile yaşanan su krizinde keçeye dikkat çekmek için hazırlanan "Meradan Podyuma Keçe Defilesi"ne de ev sahipliği yapacak.
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