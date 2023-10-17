Ticaret Bakanlığı’ndan ilan sitelerindeki fahiş fiyatlara karşı yeni önlem

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan ve federasyon üyeleri ile bakanlıkta bir araya geldi. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber ve Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener'in de katıldığı toplantıda, emlak sektöründeki fahiş fiyat artışlarının önlenmesi, emlakçılık mevzuatında değiştirilmesi ve yenilenmesi gereken maddeler, yeni bir emlak portalının kurulması gibi konular ele alındı.

Bakan Bolat, tüketici mağduriyetine yol açan uygulamaların önlenmesi ve kayıt dışı çalışmaların engellenmesi amacıyla ilan sitelerine yönelik 31 Ağustos 2023 tarihinde yönetmelik düzenlemesi yapıldığını belirterek, "Bu düzenleme ile ilan platformlarında kolayca yer alan aldatıcı ve sahte ilanları engellemek ve bu platformları kullanarak organize bir şekilde fiyat şişirmelerini ve spekülatif artışları önlemek gayesiyle 31 Ağustos tarihli yönetmeliğimizle ilan sitelerimize, ilan verenlerin kimlik ve yetki doğrulamalarını yapma yükümlülüğünü getirdik. 1 Kasım'da bu yönetmelik yürürlüğe girecek ama 31 Ağustos'ta bu yönetmeliği yayımladıktan sonra sektörde olumlu anlamda gelişmeleri görmekten ve fiyat düşüşlerini kaydetmekten dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bu yeni düzenlemeye uymayan ilan siteleri veya taşınmaz satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan sosyal medya mecraları hakkında her bir aykırılık için 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecektir. Zaten önümüzdeki süreçte bu denetimlerle alakalı idari para cezalarının da artırılacağı yasal düzenlemeler yakında gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

'İHTİYAÇ HALİNDE BAŞKA TEDBİRLER ALINACAK'

Denetime ayrılan kadroların sayısının artırıldığını kaydeden Bolat, "Ticaret Bakanlığı hayata geçirdiğimiz bu tedbirlerin siz sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılanmasını ve yapılan denetimlerin piyasanın işleyişi noktasında olumlu etkiler meydana getirmesinden ve vatandaşlarımızın bu gelişmelerden dolayı bizlere ilettiği memnuniyetten kıvanç duyuyoruz. Alacağımız daha çok mesafe var. Piyasaların tabanının normale dönmesi ve alım-satım işlemlerinin artık istikrarlı bir şekilde rekabetçi piyasa ortamında yapılması, devletin vergi kaybına yol açan kayıt dışılığın engellenmesi, kayıtlı olup emlak ticari ile meşgul olanların kayıt dışılıktan dolayı mustarip olmaması yolunda çabalarımızı devam ettireceğiz. Bu mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecek. İhtiyaç duyulması halinde başka tedbirler de Ticaret Bakanlığımız tarafından hemen alınacaktır" diye konuştu.

'EMLAK PORTALLARI MÜŞTERİ VERİ TABANIMIZA SAHİP OLMASIN'

TEMFED Başkanı Hacı Ali Taylan da müşteri bilgilerinin bir emlak portalına yüklenmesini istemediklerini belirterek, "Amerika bunu yaşadı. Amerika'da bu portalların hepsi bu envanterleri alarak emlakçılığa başladı. Biz istiyoruz ki; bakanlığımızın bünyesinde bize bir ara yüz kurulsun. Biz bütün bilgilerimizi, müşteri bilgilerimizi bu ara yüze yükleyelim. Siz de bize bir kod üretin. Biz o kodla emlak portallarına girelim. Emlak portalları bizim müşteri veri tabanımıza sahip olmasın. Bakanlığımız, devlet sahip olsun" dedi.