Ahşap fabrikası GES ile 3 bin ağaç kurtardı

Tokat Turhal Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ndeki Akasya Ahşap Ambalaj, entegre ahşap ürünleri fabrika çatılarına Tokat Bölgesi'ndeki en büyük çatı üzeri güneş enerjisi santrallerinden biri kuruldu. 1,2 MW gücündeki güneş santralinin yıllık 1.500.000 kilovat saatin üzerinde elektrik üretmesi bekleniyor. Bu elektrik üretimi ile yıllık 500.000 kg CO2 engellenmiş, 3000'e yakın ağaç kurtarılmış olacak. Akasya Ahşap Ambalaj ve Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Yücel İnce "Şirketimize ait Bolu, İstanbul, Manisa'daki fabrikalarımızda ve depolarımızda da enerjimizi güneşten üreteceğiz. Daha yeşil bir gelecek için GES yatırımlarımız devam edecek" dedi.