Ege Üniversitesi’ne ‘Milli Yenilik Ödülü’

Yükseköğretim Kurulu 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Her yıl geleneksel olarak verilen "YÖK Üstün Başarı Ödülleri" kapsamında Ege Üniversitesi "Özel Alan Ödülü kategorisinde verilen Milli Yenilik Ödülü"nü almaya hak kazanırken, EÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Doğanay'ın "Akciğer Hastalıklarının Hiperpolarize Xenon-129 Manyetik Rezonans İle Görüntülenmesi" projesi, Milli Yenilik Ödülü'ne layık görüldü. Ödülleri, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Doç. Dr. Doğanay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldılar.

MÜKEMMELİYET MERKEZLERİ

Konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi. Yükseköğretim Kurulu'nun 2023 Üstün Başarı Ödülleri'nin takdim edileceği bilim insanlarını ve üniversiteleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteler ve akademisyenlerle gurur duyduklarını, kendilerinden nice başarılar beklediklerini söyledi. İlme, bilime, kültüre ve eğitime dair yapacakları her türlü nitelikli çalışmada akademisyenlerin yanında olmayı sürdüreceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun mükemmeliyet merkezi olarak kabul edilen üniversitelerin, bireylere mesleki formasyon kazandırmanın ötesinde rollere sahip olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversiteler, yetiştirdiği nesillerle bir memleketin hem talihini hem tarihini değiştirir. Beşeri, ekonomik ve sosyal kalkınmanın lokomotifi olan üniversiteler, ülkeler açısından uluslararası düzeyde rekabetin itici gücünü oluşturur" dedi. Türkiye'deki üniversite sayısını 76'dan 208'e çıkararak isteyen her gencin evine en yakın yerde yükseköğrenime katılmasının yolunu açtıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteler vasıtasıyla bilginin, kültürün ve bilimin Türkiye'nin tüm illerine yayılmasını kolaylaştırdıklarını belirtti.

YENİLİKÇİ VE REKABETÇİ VİZYON

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2023-2024 Akademik Yılı'nın öğrenciler, akademisyenler, idari personel ve ülke için hayırlı olmasını diledi. Prof. Dr. Özvar, "Yükseköğretim Kurulu olarak, Türkiye Yüzyılında vizyonumuz; kalite odaklı ve akademik performansa dayalı yönetim anlayışını benimseyen, çeşitliliği ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücü profili ile üniversite-sektör iş birliği modellerini destekleyen; nihayet ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara duyarlı, evrensel düzeyde geleceğe yön veren yenilikçi ve rekabetçi bir yükseköğretim sistemi inşa etmektir" dedi. Aldıkları ödüllerden ötürü büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Tam akredite, öğrenci odaklı bir araştırma üniversitesi olarak Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla gece gündüz demeden Türkiye Yüzyılı'nı akademinin yüzyılı yapmak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. YÖK tarafından verilen üstün başarı ödüllerinde, üniversitemiz 'Milli Yenilik Ödülü'ne layık görüldü. Ödülümüzü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almak ayrıca gurur verici oldu. Üniversitemizde son yıllarda oluşturduğumuz bilim ekosistemi neticesinde pek çok başarıya imza attık ve atmaya devam ediyoruz. Akciğer hastalıkları üzerinde önemli çalışmalar gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Enstitümüz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Doğanay'ın projesi de YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında ödüllendirildi. Hocamızı tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızın elinden büyük bir gururla aldığımız bu ödülleri, eğitime, bilime, ilme, kültür ve sanat ile bilim insanlarına verilen önemin en güzel ve en anlamlı göstergesi olarak görüyoruz" dedi.