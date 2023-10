Esnafın sesi Yeni Asır

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ata, her zaman esnafın sesi olan ve sorunlarının çözümünde katkı sağlayan Yeni Asır'ın kuruluş yıldönümünü kutladı. Başkan Yalçın Ata, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin sesi olarak yola çıkan, yayıncılıktaki başarısıyla ulusal boyuta ulaşan Yeni Asır Gazetesi'nin 129. Yıldönümünü gönülden kutluyorum. Gazetecilik, sorumluluğu ağır ve zor mesleklerden birisidir. Gazeteciler, her türlü zorluğa rağmen, insanları sağlıklı ve hızlı şekilde bilgilerle buluşturmak, kamuoyu bilincini artırmakla mükelleftirler. Aynı şekilde, toplumların gelişmesi, aydınlanması için de ilkeli ve güçlü medya kuruluşlarının varlığı büyük önem taşımaktadır. Böylesine önemli ve sosyal sorumluluğu büyük bir alanda, Yeni Asır Gazetesi'nin bir asırdan fazla sürdürdüğü azimli ve özverili çabalar takdirle karşılanmalıdır. Yeni Asır Gazetesi, her dönem esnaf sanatkarlara duyarlı yaklaşmış, teşkilatımızın beklentilerine, çalışmalarına ve düşüncelerine sayfalarını açmıştır.

ESNAF KESİMİNİN ÖNEMİ

Esnaf sanatkarlar, toplumda sayısal çoğunluğa sahip olan, birleştirici özelliği ile sosyal dayanışmayı besleyen önemli bir camiadır. Ekonomik hayata katma değer sağlarlar, sosyal ve kültürel yaşamda da önemli işlevler üstlenirler. Dolayısıyla Türk toplumu için bu denli önemli bir kesimi oluşturan esnaf sanatkarların sorunlarının çözülmesi, zincirin devamında toplumsal refaha ve huzura da katkı koyacaktır. Teşkilatımıza bu çerçeveden bakan ve yayınlarıyla her zaman yanımızda olan Yeni Asır Gazetesi'nin bundan sonra da kesimimize verdiği destekleri sürdüreceğine olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Yeni Asır'ın hazırlanmasında ve yayınlanmasında emeği geçen herkesin 129. yıl heyecanını paylaşıyor, başarı dolu nice yıllar temenni ediyorum.