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Haberler Ekonomi Izmir Ticaret Odası’na yabancı temsilci akını

Izmir Ticaret Odası’na yabancı temsilci akını

HABER MERKEZİ
Izmir Ticaret Odası’na yabancı temsilci akını
İzmir'in, küresel ölçekte tanıtımının sağlanması, uluslararası pazarlardaki bağlantılarının artırılması ve ortak iş birliği alanlarının geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren İzmir Ticaret Odası, son 15 günde 7 farklı ülkeden temsilcileri ağırladı. İZTO Başkanı Mahmut Özgener, "Tarihi bir liman kenti olarak köklü ticari geçmişi, lojistik olanaklarıyla zengin bir potansiyel taşıyan İzmir'in ticari ve ekonomik yapısı ile yatırım olanaklarına ilişkin güncel ve detaylı bilgileri Odamızı ziyaret eden heyetlere mevcut işbirliği alanlarında yol gösterici olmayı görev biliyoruz" dedi.
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