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Piyasa denetimi için 1500 memur alınacak

HABER MERKEZİ
Piyasa denetimi için 1500 memur alınacak
Ticaret Bakanı Bolat, enflasyonla mücadele için var olan kadroya yeni elemanların katılacağını açıkladı. ÖSYM aracılığıyla 1.500 memur alımı yapılacağını belirten Bolat, bu elemanların piyasada denetimle görevlendirileceğini belirtti. Ticaret Bakanlığı olarak ise enflasyonla mücadeleyi fahiş fiyat artışı yapanlara karşı denetimlerle sürdürüldüğünü belirten Bakan Bolat "Hazır beton ve çimento üzerindeki şikayetler artınca bakanlık olarak teftiş kurulumuz ilgili kuruluşları denetliyorlar. Yanlış yapanlarla ilgili sonucu haksız piyasa düzenleme kurulu bunlarla ilgili kararı verecek. Rekabet Kurulu'nun da soruşturma yürüttüğünü duyurduk. Yol yakınken yanlıştan dönsünler, fiyatları düşürsünler" dedi.
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