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Taksicilerin güvenliği için kabin değil kamera sistemi

HABER MERKEZİ
Taksicilerin güvenliği için kabin değil kamera sistemi
İzmir'de yaşanan taksiciye darp olayından sonra AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, taksicilerde şoförle yolcuyu birbirinden ayıracak kabin sistemi önerisiyle konuyu TBMM'ye taşırken, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, "Kabin, bizim arabalara göre değil. Kesim çözüm, tüm taksilerde kamera ve takip sistemidir. İzmir'de henüz kamerası olmayan taksilere kamera takmaya başlayacağız" dedi. Taksicinin sorunuyla ilgilendiği için Çankırı'ya teşekkür eden Başkan Anık, "Kabin, bizim arabalarımıza uygun değil. Çünkü bizim araçlarımız küçük. Şu anda seri toplantılar yapıyoruz ve önümüzdeki süreçte, henüz kamerası olmayan taksilerimize de kamera takılmasını sağlayacağız. Acil butonu, kamera ve takip sistemi, istenmeyen olayların önüne geçilmesinde faydalı olacaktır" diye konuştu.
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