Vatandaşa ucuz elektrik ve doğalgaz desteği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de 2024 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalar yaptı. 2024 bütçesinin Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda ilk bütçe olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bütçe her alanda inşa, ihya ve Türkiye'nin büyümesini önceleyen kalemleri içeriyor. İşçi, memur, emekli, esnafa, çiftçi tüm toplum kesimlerinin ihtiyaçları gözetilerek hazırlandı" dedi.

YATIRIMA 1:6 TRİLYON LİRA: Yılmaz, temel önceliklerinin refahı artırma, depremde yıkılan şehirlerin ayağa kaldırılması, mali disiplini esas alan makro finansal ve fiyat istikrarın sağlanması, yatırım, istihdam, üretim, ihracatı destelemek olduğunu söyledi. Bütçeye ilişkin Yılmaz'ın sunumu ve 2024 bütçe teklifinde ön plana çıkan başlıklar şöyle: Merkezi yönetimin yatırım anlamına gelen sermaye giderleri ve transferleri kalemlerine toplamda 704.6 milyar lira ayrıldı. Toplamda kamunun gelecek yatırım ödeneği 1 trilyon 592 milyar liraya çıkarıldı. Sulama, demiryolu projeleri, havalimanı yatırımları hız kesmeden devam edecek. Bütçenin yüzde 14.4'ü yatırımlara aktarılacak.

DEPREM İÇİN 1 TRİLYON HARCANACAK: Depremin etkilerini gidermek amacıyla kamunun yapacağı toplam harcama 1 trilyon 28 milyar lira planlandı. Bu yıl yapılan harcama 762 milyar liraya ulaşırken, 6 Şubat depremlerinin 2023 ve 2024 bütçesine etkisi 1 trilyon 790 milyar lira oldu.

TARIMSAL DESTEKLER ARATACAK: Bütçede tarım destekleri 384 milyar liraya çıkarken, tarımsal destek programları için 91.6 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödeneklerine 100.6 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri için de 191.8 milyar lira aktarılacak.

497 MİLYARLIK SOSYAL DESTEK: Sosyal yardım ve destekler için ayrılan kaynak 497 milyar liraya (bütçenin yüzde 4.5'i) çıkarıldı. Gelecek yıl ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 100.5 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılar ile bakıma ihtiyacı olan engelliler ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 64.1 milyar lira, engelli vatandaşın evde bakımına destek amacıyla 56.2 milyar lira ve aile destek programı için 32 milyar lira kaynak ayrıldı.

VATANDAŞA UCUZ ELEKTRİK, DOĞALGAZ: Vatandaşın daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için 2024 yılı bütçesinde yaklaşık 509 milyar lira kaynak öngörüldü. Vatandaşın 25 metreküpe kadar olan doğalgaz kullanımı için 19 milyar liralık ödenek ayrıldı.

595.1 MİLYARLIK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ: 2022 yılı ocak ayı itibarıyla asgari ücret vergi dışı tutuldu. Bu imkandan bütün çalışanlar yararlanıyor. Bu kapsamda 2024 yılında 595.1 milyar lira vergi istisnası öngörülüyor.

910 BİN YENİ İSTİHDAM: Bu yılın sonu itibariyle istihdam artışının yaklaşık 900 bin kişi, işsizlik oranının yüzde 10.1 olması beklenirken, gelecek yıl da bu oranın yüzde 10.3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program kapsamında gelecek yıl için 910 bin yeni istihdam hedefleniyor.

1.6 TRİLYONLA ASLAN PAYI EĞİTİME: Bütçede aslan payını 1 trilyon 90,2 milyar lirayla Milli Eğitim bütçe aldı. Artan üniversite ve öğrenci sayısıyla birlikte üniversitelere ayrılan kaynak yükseltildi. Yükseköğretim kurumları bütçeleri 345.8 milyar liraya çıkarıldı.