Avrupa’da cadı avı

İsrail-Filistin savaşı, batıda teknoloji ve iş dünyasını karıştırdı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren iş insanları ve öğrenciler, pek çok mecrada adeta cadı avına maruz kaldı.Dünyanın en önemli girişimcilik ve teknoloji etkinlikleri arasında yer alan Web Summit'in kurucusu, Batı'nın İsrail'e verdiği desteği eleştiren yorumlarının ardından gelen tehditler nedeniyle özür diledi. Paddy Cosgrave, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak cuma günü sosyal medyada "Bir kez olsun doğru olanı yapan İrlanda hükümeti hariç, pek çok Batılı lider ve hükümetin söylem ve eylemleri karşısında şok oldum. Savaş suçları müttefikler tarafından işlense bile savaş suçudur ve ne oldukları ortaya konmalıdır" dedi. Bu sözler büyük teknoloji girişimcilerinin hücumuna uğradı.

KONFERANSTAN ÇEKİLDİLER

Y Combinator CEO'su Garry Tan, Sequoia Capital yatırımcısı Ravi Gupta, şarj edilebilir pil firması Addionics'in CEO'su Moshiel Biton, Angular Ventures'ın ortağı Gil Dibner gibi teknoloji figürleri kasım ayında Portekiz'in Lizbon kentinde yapılması planlanan zirveye katılmaktan vazgeçtiğini açıkladı. 70 bin kişiye ev sahipliği yapacak etkinlikle ilgili tehditlerin ardından Cosgrave bir özür mesajı yayınladı. Cosgrave yaklaşık 600 kelimelik bir özür yayınlayarak "Hamas'ın eylemleri şeytani, iğrenç ve canavarca" dedi. Cosgrave "Hamas'ın zulmüne yanıt olarak İsrail'i uluslararası hukukun sınırlarını aşmamaya" çağırdığını ancak sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

İŞ TEKLİFİNİ İPTAL ETTİLER

Batı dünyasında İsrail'i eleştirilere yönelik cadı avı yalnızca Web Summit ile sınırlı kalmadı. Bir hukuk firmasının New York Üniversitesi hukuk öğrencisine yaptığı iş teklifi, o öğrencinin İsrail'i eleştirmesinin ardından 'kışkırtıcı yorumlar' yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Üniversitenin öğrenci birliği başkanı Ryna Workman, salı günü öğrenci birliğinin bültenine "Bu muazzam can kaybının tüm sorumluluğu İsrail'e aittir. Bu şiddet rejimi, direnişi gerekli kılan koşulları yarattı. Filistin direnişini kınamayacağım" diye yazdı. Olayın yaşandığı günün akşam saatlerinde Winston & Strawn hukuk firması, yorumların kendi değerleriyle derinden çeliştiğini söyledi ve öğrencinin ismini vermeden iş teklifini iptal ettiğini söyledi.