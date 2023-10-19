Bakanlık gizli zamma ceza yağdırdı!

Reklam Kurulunun Ekim ayı toplantısında görüşülen 139 adet dosyadan 125'i mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 11 milyon 693 bin 933 lira idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 40 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kurul tarafından yılın ilk 10 ayında toplam 1662 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirme yapıldı. 1.470 adet dosya hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 75 milyon 835 bin 314 lira idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 78 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verildi.

GRAMAJ HİLESİ İLE YAPILAN GİZLİ ZAMLARA İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

Tüketicilere satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle birim fiyatlarında gizli olarak yapılan artışın, tüketiciler tarafından fark edilemediği ve bu suretle tüketicilerin satın alma kararlarının manipüle edildiğinin tespit edildiği 2 adet dosya hakkında idari para ve durdurma cezaları uygulandı.