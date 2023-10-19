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Haberler Ekonomi Denizli’de projelere 21 milyarlık yatırım

Denizli’de projelere 21 milyarlık yatırım

SEBAHATTİN ALP
Denizli’de projelere 21 milyarlık yatırım
Denizli'de 2023 yılı yatırımlarını görüşüldüğü İl Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, il genelinde yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının 351 projesine, toplam 21 milyar 118 milyon lira kaynak aktarılacağı açıklandı. Projelerin, 130'u tarım, 64'ü diğer kamu hizmetleri, 56'sı ulaştırma, 38'i eğitim, 20'si imalat, 15'i sağlık, 14'ü enerji, 11'i turizm, 2'si madencilik, 1'i konut sektörlerine ait olduğunu belirten Coşkun, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 42 proje ve DESKİ tarafından yürütülen 17 proje olmak üzere toplam 59 projenin yılı ödeneğinin 1 milyar 543 milyon lira olduğunu söyledi.
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