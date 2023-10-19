  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Fitch, İsrail’in kredi notunu negatife aldı

Fitch, İsrail’in kredi notunu negatife aldı

HABER MERKEZİ
Fitch, İsrail’in kredi notunu negatife aldı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, jeopolitik riskler nedeniyle İsrail'in "A+" olan kredi notunu negatif izlemeye aldı. Fitch'ten yapılan açıklamada, İsrail'in uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunun negatif izlemeye alınmasında, İsrail-Filistin çatışmasından kaynaklanan jeopolitik risklerin etkili olduğu bildirildi. Negatif izlemenin mevcut çatışmanın uzun süre boyunca birden fazla aktörle büyük ölçekli askeri çatışmaları içerecek şekilde genişlemesi riskini yansıttığına değinilerek çatışmaya bölgedeki diğer örgüt ve ülkelerin de dahil olabileceğine işaret edildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA