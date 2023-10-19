GES Projesinin mimarı Sunera Yenilenebilir Enerji

Tokat Turhal OSB'de bulunan Akasya Ahşap Ambalaj, entegre ahşap ürünleri fabrika çatılarına Tokat Bölgesi'ndeki en büyük çatı üzeri güneş enerjisi santrallerinden biri kuruldu. Sunera Yenilenebilir kurucusu Muhammet Raşit Akyol "Enerji 1,2 MW gücündeki güneş santralinin yıllık 1 milyon 500 bin kilovat saatin üzerinde elektrik üretmesi bekleniyor. Bu elektrik üretimi ile yıllık 500 bin kg CO2 engellenmiş, 3000'e yakın ağaç kurtarılmış olacak" dedi. Yenilenebilir enerjiye geçisin hızlanmasında etkin rol oynayan güneş enerjisi santralleri (GES ) üreticilerin elektrik giderlerinin azalmasına da katkı sağlıyor. Tokat Turhal OSB'de bulunan Akasya Ahşap Ambalaj firmasına ait entegre ahşap ürünleri fabrika çatılarına 1,2 MW gücündeki güneş enerjisi santrali kuruldu.

BÜYÜK TASARRUF SAĞLANIYOR

Çatısına kurduğu GES ile elektrik giderlerinden de büyük oranda tasarruf sağlayan firma aynı zamanda yenilenebilir enerji kullanımı ile karbon ayak izinin azalmasına da katkı sağlıyor. Firma olarak projede EPC hizmeti verdiklerini belirten Sunera Yenilenebilir Enerji kurucusu Muhammet Raşit Akyol "Projede, 8.000 m2 çatı alanında 2000'e yakın güneş paneli kullandık. Yatırım 3,5 yılda kendini amorti ederek 25 yıl verimlilikle elektrik üretilecek* diye konuştu.