İZENERJİ işçileri yeniden iş bırakıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de yaşanan ikramiye krizi devam ederken, dünsendika ve belediye bürokratları yeniden bir araya geldi. İşçilerin 7 bin liralık ikramiye alacaklarının 2 bin liralık kısmının ödenmesi teklifi, sendika tarafından kabul edilmezken, bugün 11 bin işçinin bir kez daha iş bırakacağı bildirildi. Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "İkramiyenin tam yatmadığı yerde hiçbir teklifi kabul etmiyoruz. Masadan kalkıp buraya geldiğimiz sırada İZENERJİ tarafından 11 bin emekçi arkadaşımıza bir mesaj atıldı. İZENERJİ işçilerine sesleniyorum. Baskılara boyun eğmeyin. Tutanak tutacaklarmış tutsunlar. Anayasal hakkımız var" dedi.