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Haberler Ekonomi İzmir coffee festival başlıyor

İzmir coffee festival başlıyor

HABER MERKEZİ
İzmir coffee festival başlıyor
Türkiye'nin en önemli kahve markaları, çeşit çeşit kahveler, eğlence, workshoplar ve muhteşem konserler İstanbul ve Ankara'dan sonra bu kez İzmir'de, İzmir Coffee Festival'de kahve severlerle buluşacak. Dream Sales Machine tarafından ikinci kez düzenlenen İzmir Coffee Festival, 20-21-22 Ekim tarihleri arasında Karşıyaka Hilltown AVM'de kahve severleri ağırlayacak. Ünlü isimler Manga ve Bedük'ün müzikleriyle eğlence katacağı İzmir Coffee Festival'de, bu yıl kahve severleri alternatif müzik deneyim alanları, çok değerli konuşmacılar, artizan kahve yanı lezzetler ile oldukça zengin bir deneyim bekliyor
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