Kuşadası’na turist akını devam ediyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesi limanına yanaşan 4 kruvaziyer gemisi, kente toplamda 6 bin 854 yolcu getirdi. Bazı turistler, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi, bazıları ise kent merkezinde alışveriş yaptı. Kuşadası'ndaki yolcu limanındaki hareketli günler sürüyor. Kıbrıs bayraklı Celestyal Olympia, Malta bayraklı Marella Explorer, Panama bayraklı MSC Musica ve Norveç bayraklı Viking Neptune gemileriyle ilçeye 6 bin 854 yolcu geldi. Yolculardan bazıları turlarla Efes Antik Kenti ile Meryem Ana evini gezdi, tura katılmayan bazı turistler de kentin turistik çarşılarında alışveriş yaptı. Kruvaziyer hareketliliğinin sezon sonuna kadar sürmesi bekleniyor.