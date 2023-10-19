Savaşın sürmesi altını yükseltti

Dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırının ardından risk algısı güçlenirken yatırımcılar jeopolitik gerilimlerin artmasıyla güvenli liman olan altına yöneldi. Altın fiyatları, İsrail'in Gazze'de bir hastaneye yaptığı saldırının ardından yükselen jeopolitik risklerin etkisiyle son 1 ayın zirvesine çıktı, gram altın ise rekor seviyeyi gördü. Gazze'de yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde baskıyı artırırken dolar/TL güne 28 seviyesinin üzerinde yeni tarihi zirve ile başladı. Gram altın ise piyasalar kapanmadan önce 1.835 liraya kadar yükseldi. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.870 liradan, cumhuriyet altını 11.730 liradan satıldı. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,7 yükselişle 1.937 dolar seviyesine çıktı. Analistler, küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendirdiğini belirterek, artan risk algısının güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini ifade etti.