Tarım sektöründe dijital dönem

12. Kalkınma Planı'na göre, akıllı tarım uygulamalarına yönelik yazılım ve ekipmanın yerli üretimi desteklenecek. 5 yıllık dönemde kayıt ve bilgi sistemlerinin erken uyarı, piyasa kontrolleri, üretim planlaması ve stok yönetimini sağlayacak şekilde bütüncül bir yaklaşımla tasarlanması, gerekli yazılım ve donanım altyapısının iyileştirilmesi öngörülüyor. Dijitalleşme, yapay zeka ve veriye dayalı iş modelleriyle akıllı tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak. Tarım işletmeleri ve üretici örgütlerinin akıllı tarım uygulamaları konusundaki beşeri ve teknik altyapılarının geliştirilmesi desteklenecek. Akıllı tarım uygulamalarına yönelik yazılım ve ekipmanın yerli üretimi için destek sağlanacak. Ürün ve tarım parseli bazında asgari ve azami üretim alanları belirlenecek, çiftçi başvurularının, üretim izinlerinin ve ekim kontrolünün çerçevesi ortaya konulacak.