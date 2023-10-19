Üretici ile tüketici Alaçatı’da buluştu

Alaçatı Gıda Topluluğu, bölgede yaşayan üreticileri, tüketiciler ile buluşturdu. Kısa bir süre içinde 167 katılımcıya ulaşan oluşum, bu yaz Ovacık'ta bir limon bahçesi hasadı ve Ildırı'da enginar hasadı etkinlikleriyle hedeflerine doğru ilk adımını attı. Topluluk Destekli Tarım uygulaması için Ovacıklı bir yerel üretici ev sahipliğinde, S.S. Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile yeni bir projeye de başlangıç yapıldı. Üretici ailenin AGT için tahsis ettiği 3 dönümlük arazide iyi tarım uygulamaları eşliğinde biyolojik zirai bakım ürünleri ile kışlık fide dikimi yapıldı. Ürünlerin hasat zamanı gelince toplanacak ürünler paydaşlar arasında eşit olarak pay edilecek.