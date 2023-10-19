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Haberler Ekonomi Yeni yılda 3 tarım GES kurulacak

Yeni yılda 3 tarım GES kurulacak

HABER MERKEZİ
Yeni yılda 3 tarım GES kurulacak
Güneş enerjisi santrallerinde (GES) yükseltilmiş fotovoltaik (PV) paneller kullanılarak enerji üretimi ve tarım faaliyetlerinin eş zamanlı yürütülmesini amaçlayan tarım GES uygulamalarının sayısı gelecek yıl 4'e çıkacak. ODTÜ-GÜNAM'ın yürütücülüğünü üstlendiği Türkiye'nin ilk güneş takip sistemli tarım GES'i geçen hafta açıldı. Ayaş'ın Akkaya köyünde birinci sınıf tarım arazisinde kurulan güneş enerjisi santraliyle tarım faaliyetleri yürütülürken elektrik ihtiyacı da karşılanmış olacak. Ayrıca 2024'te Kayseri'de 1, Bursa'da ise 2 tarım GES kurulması planlanıyor.
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