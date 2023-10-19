Zeytinyağı ihracat yasağı süresiz uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, dünya zeytin ve zeytinyağı üretiminde yaşanan gerilemenin dünya zeytinyağı fiyatlarında sebep olduğu yükselmenin yurtiçi zeytinyağı fiyatları üzerindeki artış yönlü baskısının oluşan dış talep sebebiyle daha da artmasının önüne geçilebilmesi için dökme ve varilli zeytinyağı ihracat yasağını süresiz olarak uzattı. Açıklamada, 2022- 2023 sezonunda dünyanın önde gelen zeytin üreticisi ülkelerdeki rekolte düşüklüğü, buna mukabil Türkiye'deki rekolte artışının dış talebi artırdığı belirtildi.