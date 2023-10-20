2024’te harçlardan kasaya 253.5 milyar

Gelecek yıl devletin kasasına harçlardan, gelecek yıl 253 milyar 506 milyon 501 bin lira gelir bekleniyor. Yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 253 milyar 506 milyon 501 bin liralık harç gelirlerine en büyük katkı, 137 milyar 101 milyon 272 bin lirayla tapu harçlarından gelecek. Gelecek yıl toplanması öngörülen harç tutarının yüzde 54.1'ini gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. Devletin, 2024'te 33 milyar 938 milyon 855 bin liralık yargı harcı tahsil edeceği tahmin ediliyor. Ayrıca 3 milyar 825 milyon 89 bin lira ticaret sicil, 506 milyon 878 bin lira esnaf sicil, 29 milyar 606 milyon 888 bin lira diğer yargı harç geliri bekleniyor. Noter harçlarından 9 milyar 852 milyon 593 bin lira, pasaport ve konsolosluk harçlarından 14 milyar 494 milyon 645 bin liralık gelir elde edileceği öngörülüyor.