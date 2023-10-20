AK Partili Şebnem Bursalı’dan İzmir’de istihdam mesajı

AK Partili Bursalı yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'e ilişkin İŞKUR istatistiklerini değerlendirdi.

İŞKUR aracılığıyla özel ve kamu sektöre yerleşim rakamlarında önemli bir artış yaşandığına dikkat çeken Şebnem Bursalı, "2002 yılında 3 bin 131 kişinin istihdamı sağlanmış. AK Parti iktidarlarının başladığı bu yıldan sonra İŞKUR'un aracılık ettiği alımlarda önemli bir artış yaşandı. Bu artışta hükümetlerimizin istihdam politikalarının da önemli rolü oldu kuşkusuz. Öyle ki 2022 yılına geldiğimizde İŞKUR aracılığıyla 80 bin 497 kişi kamuda ya da özel sektörde iş sahibi oldu. Toplama baktığımızda ise bu rakamın 841 bin 630 olduğunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını özellikle çizdiği bir konu var. Diyor ki Cumhurbaşkanımız 'Türkiye ekonomisini yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmekte kararlıyız.' İşte bu stratejinin bir sonucudur bu rakamlar" dedi.

"NE İŞ OLURSA YAPARIM" MANTIĞINDAN UZAKLAŞIYORUZ

Milletvekili Şebnem Bursalı, İŞKUR tarafından yapılan işgücü piyasası araştırmalarının hem işverenler hem de iş arayanlar için önemine vurgu yaptı. Bursalı, 232 binden fazla İzmirlinin dahil olduğu bu araştırmalar ve programlar sayesinde işgücü piyasasının ihtiyaçlarının tespit edildiğini, iş arayan vatandaşların da nitelik kazandığını belirterek, "AK Parti iktidarları sayesinde bir çok alanda olduğu gibi işgücü piyasasında büyük bir zihniyet dönüşümü yaşandı. Vatandaşlarımızın nitelikli işgücüne sahip olmasını işverenlerin de personel ararken nokta atışı yapıp ihtiyacını karşılayacak kişiye ulaşmasını sağladık. Yani iş arayanlar için artık "Ne iş olursa yaparım" dönemini yavaş yavaş kapatıyoruz." İfadelerini kullandı.

İŞ YERLERİNE 25 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Hükümet olarak işverenleri ve işçileri her zaman desteklediklerini dile getiren Şebnem Bursalı, özellikle pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle önemli destekler verildiğini belirtti. 2020 yılı Nisan ayından itibaren pandeminin etkilerinin azaltılması adına kısa çalışma ödeneği kapsamında 233 bin 384 kişiye 2.2 milyar TL'lik ödeme yapıldığını söyleyen Bursalı şöyle konuştu:

"Yine pandeminin olumsuz etkilerinden çalışanlarımızı korumak adına yaklaşık 200 bin vatandaşımıza 893 milyon lira nakdi ücret desteği verildi. Şu an İzmirimizde 146 bin 565 iş yeri bulunuyor. 2002 yılından günümüze sigorta ve prim teşvikleri kapsamında ödenen toplam tutar 25 milyar TL'yi aştı. Tüm bu destek ve teşvikler sayesinde artan istihdamla birlikte aktif sigortalıların sayısı yüzde 85 oranında arttı. 2002'de 786 bin 446 olan aktif sigortalı sayısı 2023 haziran ayında 1 milyon 453 bin 943'e yükseldi."