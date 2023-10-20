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Haberler Ekonomi Aydın’da engelli ve eski hükümlülere özel hibe

Aydın’da engelli ve eski hükümlülere özel hibe

HABER MERKEZİ
Aydın’da engelli ve eski hükümlülere özel hibe
Türkiye İş Kurumu'nun başlattığı proje sayesinde engelliler ve eski hükümlüler kendi işinin sahibi olmaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek veriyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda Türkiye İş Kurumu Aydın İl Müdürlüğü tarafından engelli ve eski hükümlülere verilen hibe destekleri hakkında bilgiler verildi. Toplantıda açıklanan verilere göre 7 yılda 104'ü engelli 69'u da eski hükümlü olmak üzere toplamda 173 engelli ve eski hükümlünün geri ödemesiz 7 milyon 737 bin 813 TL hibe desteği alarak kendi iş yerini açtığı belirtildi.
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