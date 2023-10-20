İzmir’de dijital tarım buluşması

İzmir'de "Dijital Tarım, Gıda Sanayisi ve Tarımda Akıllı Teknolojiler" temasıyla Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) İzmir 2023 buluşması düzenlendi. Tarım ve gıda sektörünü temsil eden iş dünyası meslek örgütleri, üniversiteler ve teknoloji oluşumlarından temsilcilerin katılımıyla İzQ İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen buluşmada, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan açılış konuşması yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, "Akıllı tarıma, dijital tarıma geçiş hikayemiz ile sanayileşme hikayemiz önümüzdeki dönemde paralel hareket edecek. Bu noktayı yönetirken, Sanayi Bakanlığı olarak 'Milli Teknoloji Hamlesi'yle de paralel olarak hem startupları hem yeni teknolojileri destekliyoruz ve bundan sonra desteklemeye devam edeceğiz" dedi. İnan, dünya nüfusunun geçen yüzyılda 1 milyardan 8 milyara çıktığını, yeni tarım alanlarının açılması ve traktör gibi teknolojiler sayesinde gıda konusunda "fena bir sınav verilmediğini" kaydetti.