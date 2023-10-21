Afrika ile ticaret hacmi 20 yılda yüzde 800 arttı

Türkiye, Afrika ülkeleri ile ticaret hacmini son 20 yılda yüzde 800 artırdı. Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "ticaret diplomasisi yüzyılı" olması adına çalışmalarını sürdüren Ticaret Bakanlığı, dünyanın en uzak köşesindeki ülkelerle dahi ticari ilişkileri geliştirmek için adımlar atıyor. 2003 yılında Afrika ülkeleri ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2022 yılında 41 milyar dolara ulaştı. Afrika'ya ihracat geçen yıl 23,6 milyar dolar, bu yıl Ocak-Eylül döneminde ise 15,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kuzey Afrika'dan Mısır, Fas, Cezayir ve Libya'ya; Sahra Altı Afrika'dan Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Senegal, Cibuti ve Sudan'a kadar ihracat arttı. Enerji, inşaat, tarım, beyaz eşya, gıda, sağlık, eğitim ve altyapıya kadar pek çok sektördeki firmalar Afrika pazarında aktif rol oynarken, Türk müteahhitleri Afrika'da 85,4 milyar dolarlık proje üstlendi.